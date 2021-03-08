Краснодарское «Динамо» завершило регулярный сезон победой над «Протоном»
17:32
В перенесенном матче 23-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч «Динамо» из Краснодара переиграло «Протон».
Для обеих команд матч стал последним в регулярном сезоне. «Динамо» завершило турнир на 4-й позиции, «Протон» стал 8-м.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
23-й тур
Динамо Кр (Краснодар) — Протон (Саратов) — 3:0 (26:24, 29:27, 25:17)
8 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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