Краснодарское «Динамо» завершило регулярный сезон победой над «Протоном»

В перенесенном матче 23-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч «Динамо» из Краснодара переиграло «Протон».

Для обеих команд матч стал последним в регулярном сезоне. «Динамо» завершило турнир на 4-й позиции, «Протон» стал 8-м.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

23-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Протон (Саратов) — 3:0 (26:24, 29:27, 25:17)

8 марта.