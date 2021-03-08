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Краснодарское «Динамо» завершило регулярный сезон победой над «Протоном»

17:32
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В перенесенном матче 23-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч «Динамо» из Краснодара переиграло «Протон».

Для обеих команд матч стал последним в регулярном сезоне. «Динамо» завершило турнир на 4-й позиции, «Протон» стал 8-м.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

23-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Протон (Саратов) — 3:0 (26:24, 29:27, 25:17)

8 марта.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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