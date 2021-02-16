В рамках волейбольной женской суперлиги Париматч прошли два матча. «Локомотив» из Калининграда на своей площадке уступили казанскому «Динамо».

Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» и вышло в лидеры чемпионата.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (12:25, 14:25, 18:25)

16 февраля.

19-й тур

Динамо М (Москва) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)

16 февраля.