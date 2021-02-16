Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК»
21:31
В рамках волейбольной женской суперлиги Париматч прошли два матча. «Локомотив» из Калининграда на своей площадке уступили казанскому «Динамо».
Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» и вышло в лидеры чемпионата.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
15-й тур
Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (12:25, 14:25, 18:25)
16 февраля.
19-й тур
Динамо М (Москва) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)
16 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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