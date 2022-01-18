Михайлов, Федоровцева и Яковлев попали в число лучших волейболистов мира в 2021 году

Международная федерация волейбола определила по 12 лучших игроков мира среди мужчин и женщин по итогам 2021 года.

Рейтинг у мужчин возглавил французский связующий Антуан Бризар, который в составе сборной Франции выиграл Олимпиаду в Токио. С петербургским «Зенитом» он в 2021 году проиграл финалы чемпионата России и Кубка ЕКВ.

Лучший бомбардир сборной России на Олимпиаде Максим Михайлов занял в рейтинге 6-е место. На 8-й позиции расположился блокирующий «Зенита» из Санкт-Петербурга и сборной России Иван Яковлев.

Лучшей волейболисткой года неожиданно признана кореянка Ким Ен Кун. 17-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева оказалась на 8-й позиции.