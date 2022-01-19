Игроки «Белогорья» ушли на карантин из-за коронавируса в клубе

Волейболисты «Белогорья» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса в команде.

«После поездки в Уфу у нескольких игроков «Белогорья» тесты на коронавирус дали положительные результаты. В связи с этим команда была вынуждена уйти на карантин, а матч 14-го тура чемпионата России с московским «Динамо», который должен был состояться 22 января в Белгороде, отменен», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Игра с «Динамо» состоится в другие сроки, которые клубы определят в ходе переговоров.