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Сегодня, 21:08

«Зенит-Казань» стал победителем Суперкубка России в девятый раз

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» в матче за Суперкубок России среди мужских команд.

Игра завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:17) в пользу казанцев. Матч был посвящен памяти Вячеслава Зайцева — одного из лучших связующих за всю историю мирового волейбола.

«Зенит-Казань» участвовал в Суперкубке страны на правах действующего чемпиона России. «Динамо» играло как серебряный призер, так как казанская команда по итогам прошлого сезона выиграла также Кубок России.

«Зенит-Казань» в девятый раз в своей истории (2010-2012, 2015-2018, 2020) стал обладателем Суперкубка России.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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