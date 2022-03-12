Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в суперлиге

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата мужской волейбольной суперлиги, в котором местный «Локомотив» уступил казанскому «Зениту» в четырех сетах.

В турнирной таблице «Зенит» занимает 1-е место, одержав 20 побед в 21 матче. «Локомотив» идет вторым: 17 побед после 19 игр.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

21-й тур

Динамо М (Москва) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:13)

12 марта.

Локомотив Н (Новосибирск) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (26:28, 20:25, 25:23, 17:25)

12 марта.