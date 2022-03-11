«Динамо-ЛО» на тай-брейке обыграло «Енисей»
«Динамо-ЛО» на своей площадке победило «Енисей» в матче мужской волейбольной суперлиги. Команда из Ленинградской области одолела соперников на тай-брейке.
«Динамо-ЛО», одержавшее пятую победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Енисей», потерпевший третье поражение кряду, идет на десятой строчке.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
21-й тур
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (25:20, 23:25, 25:22, 23:25, 15:10)
11 марта.
Новости