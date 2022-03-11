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Сегодня, 21:40

«Динамо-ЛО» на тай-брейке обыграло «Енисей»

Иван Шитик
Корреспондент

«Динамо-ЛО» на своей площадке победило «Енисей» в матче мужской волейбольной суперлиги. Команда из Ленинградской области одолела соперников на тай-брейке.

«Динамо-ЛО», одержавшее пятую победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Енисей», потерпевший третье поражение кряду, идет на десятой строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

21-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (25:20, 23:25, 25:22, 23:25, 15:10)

11 марта.

ВК Енисей
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