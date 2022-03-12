Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили краснодарское «Динамо»

«Динамо-Ак Барс» одержало победу на своей площадке над краснодарским «Динамо» в трех сетах во встрече 22-го тура женского чемпионата России по волейболу.

«Динамо-Ак Барс» набрало 52 очка в 19 матчах возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Локомотив» на 5 очков. Краснодарское «Динамо» с 24 очками идет на 8-м месте.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

22-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Минчанка (Минск) — 3:2 (25:21, 21:25, 20:25, 25:16, 16:14)

12 марта.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:15)

12 марта.

Локомотив К (Калининградская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:22)

12 марта.

Спарта (Нижний Новгород) — Тулица (Тульская область) — 1:3 (28:30, 21:25, 25:22, 22:25)

12 марта.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Протон (Саратов) — 3:2 (15:25, 19:25, 28:26, 28:26, 15:11)

12 марта.