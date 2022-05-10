Капитан «Динамо» Панков признан MVP «Финала шести» чемпионата России
Определились обладатели индивидуальных наград по итогам «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Капитан московского «Динамо» Павел Панков назван лучшим игроком прошедшего в Казани «Финала шести» чемпионата России. Панков также был признан лучшим связующим.
Диагональный: Цветан Соколов («Динамо»).
Блокирующие: Ильяс Куркаев («Локомотив»), Александр Волков («Зенит-Казань»).
Доигровщики: Денис Богдан («Динамо»), Сергей Савин («Локомотив»).
Либеро: Роман Мартынюк («Локомотив»).
Новости