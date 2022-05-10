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Сегодня, 22:42

Капитан «Динамо» Панков признан MVP «Финала шести» чемпионата России

Иван Шитик
Корреспондент
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Определились обладатели индивидуальных наград по итогам «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Капитан московского «Динамо» Павел Панков назван лучшим игроком прошедшего в Казани «Финала шести» чемпионата России. Панков также был признан лучшим связующим.

Диагональный: Цветан Соколов («Динамо»).

Блокирующие: Ильяс Куркаев («Локомотив»), Александр Волков («Зенит-Казань»).

Доигровщики: Денис Богдан («Динамо»), Сергей Савин («Локомотив»).

Либеро: Роман Мартынюк («Локомотив»).

ВК Динамо (Москва)
Александр Волков (волейбол)
Ильяс Куркаев
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