Московское «Динамо» победило «Локомотив» и выиграло чемпионат России по волейболу
Московское «Динамо» победило «Локомотив» из Новосибирска в финале мужской суперлиги по волейболу. Бело-голубые одержали победу в пяти сетах — 26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9.
Московское «Динамо» отстояло чемпионский титул и второй год подряд выиграло золотые медали.
В общей сложности команда стала четырехкратным чемпионом России.
Ранее в матче за бронзовые медали казанский «Зенит» в трех сетах победил «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
Финал
Динамо М (Москва) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9)
10 мая.
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