Московское «Динамо» победило «Локомотив» и выиграло чемпионат России по волейболу

Московское «Динамо» победило «Локомотив» из Новосибирска в финале мужской суперлиги по волейболу. Бело-голубые одержали победу в пяти сетах — 26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9.

Московское «Динамо» отстояло чемпионский титул и второй год подряд выиграло золотые медали.

В общей сложности команда стала четырехкратным чемпионом России.

Ранее в матче за бронзовые медали казанский «Зенит» в трех сетах победил «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Динамо М (Москва) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9)

10 мая.