«Уралочка-НТМК» призвала тренера «Локомотива» Воронкова извиниться за расистскую фразу

«Уралочка-НТМК» попросила главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за расистские высказывания во время встречи команд в пятом матче финальной серии Суперлиги.

Вчера, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Уралочка» отреагировала на слова тренера соперника и потребовала извинений: «И все-таки Андрею Геннадьевичу стоит принести публичные извинения».

Отметим, что за команду из Екатеринбурга выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.