«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в суперлиге
«Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» в матче 19-го тура суперлиги — 3:2.
Новосибирцы набрали 48 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» с 45 очками — на третьей строчке.
«Урал» дома победил «Шахтер» — 3:2.
Чемпионат России. Мужчины
19-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (26:28, 17:25, 25:22, 25:17, 15:12)
«Урал» (Уфа) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:2 (19:25, 30:28, 26:24, 22:25, 15:13)
27 января.
Новости
27 дек 2023 08:25
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