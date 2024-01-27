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Сегодня, 20:42

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в суперлиге

Руслан Минаев
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«Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» в матче 19-го тура суперлиги — 3:2.

Новосибирцы набрали 48 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» с 45 очками — на третьей строчке.

«Урал» дома победил «Шахтер» — 3:2.

Чемпионат России. Мужчины

19-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (26:28, 17:25, 25:22, 25:17, 15:12)

«Урал» (Уфа) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:2 (19:25, 30:28, 26:24, 22:25, 15:13)

27 января.

ВК Динамо (Москва)
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Урал (Уфа)
ВК Шахтер (Солигорск)
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