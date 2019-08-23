Центральный блокирующий Игорь Филиппов (28 лет, 205 см) в сезоне-2019/20 будет выступать за «Зенит» (Санкт-Петербург). Последние два сезона он отыграл в уфимском «Урале». В прошлом году Филиппов дебютировал в сборной России — и стал в ее составе победителем Лиги наций. Летом 2019 года он вновь завоевал золотые медали этого престижного турнира.

— Очень рад, что продолжу карьеру в «Зените», — сказал Филиппов. — Наша команда уже готовится к новому сезону, и скоро болельщики смогут увидеть нас на «Мемориале Вячеслава Платонова», который пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 8 сентября. (Владимир Иванов)