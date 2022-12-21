«Газпром-Югра» на тай-брейке проиграл «Динамо-ЛО»
21 декабря прошел матч 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
«Газпром-Югра» на тай-брейке проиграл «Динамо-ЛО» со счетом 2:3.
Команда из Сургута занимает 11-е место в турнирной таблице суперлиги. Клуб из Ленинградской области находится на пятой строчке и выиграл третий матч подряд.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
15-й тур
Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 2:3 (29:27, 25:19, 13:25, 17:25, 11:15)
21 декабря.
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