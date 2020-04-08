Федоровцева, Кадочкина и Акимова продолжат играть за казанское «Динамо»

Казанское «Динамо» в следующем сезоне сохранит в составе доигровщицу Татьяну Кадочкину, диагональных Арину Федоровцеву и Виту Акимову, а также связующую Елизавету Попову, сообщает официальный сайт клуба.

Тем временем, либеро Милина Рахматуллина переведена в основную команду из молодежной, ее коллега по амплуа Татьяна Симанихина и центральная блокирующая Татьяна Костина отданы в аренду в «Тулицу». Центральная блокирующая Елизавета Кочурина и доигровщица Светлана Гатина отправятся в аренду в нижегородскую «Спарту».