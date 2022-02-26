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Сегодня, 19:16

Европейская конфедерация волейбола приостановила проведение соревнований в России

В России приостановили проведение международных соревнований по волейболу
Роман Шишов
Корреспондент

Все соревнования по волейболу, которые должны были пройти на территории России под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV), приостановлены в связи с ситуацией в Украине, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу CEV.

«С сегодняшнего дня никакие соревнования по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу, организованные под эгидой CEV, не будут проводиться в России и на Украине до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении — Кроме того, до конца сезона еврокубков клубы из России и Украины будут проводить свои домашние матчи на нейтральном поле. Любые другие европейские мероприятия, которые изначально должны были состояться в России и на Украине в ближайшее время, будут перенесены в другие страны».

В мужской Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли петербургский «Зенит» и московское «Динамо», в женской — казанское «Динамо — Ак Барс», московское «Динамо» и калининградский «Локомотив». Казанский «Зенит» выступает в Кубке CEV — втором по значимости европейском клубном турнире.

Источник: https://tass.ru/sport/13877299
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