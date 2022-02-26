Европейская конфедерация волейбола приостановила проведение соревнований в России

Все соревнования по волейболу, которые должны были пройти на территории России под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV), приостановлены в связи с ситуацией в Украине, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу CEV.

«С сегодняшнего дня никакие соревнования по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу, организованные под эгидой CEV, не будут проводиться в России и на Украине до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении — Кроме того, до конца сезона еврокубков клубы из России и Украины будут проводить свои домашние матчи на нейтральном поле. Любые другие европейские мероприятия, которые изначально должны были состояться в России и на Украине в ближайшее время, будут перенесены в другие страны».

В мужской Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли петербургский «Зенит» и московское «Динамо», в женской — казанское «Динамо — Ак Барс», московское «Динамо» и калининградский «Локомотив». Казанский «Зенит» выступает в Кубке CEV — втором по значимости европейском клубном турнире.