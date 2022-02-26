«Динамо-Ак Барс» победило «Минчанку» и одержало 14-ю победу подряд в женской суперлиге

«Динамо-Ак Барс» в трех сетах обыграло «Минчанку» в матче 20-го тура женской волейбольной суперлиги.

«Динамо» одержало 16-ю победу в 17 матчах сезона и 14-ю победу подряд. «Минчанка» проиграла 4-й матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

20-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (20:25, 20:25, 15:25)

26 февраля.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

26 февраля.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 26:28, 14:25)

26 февраля.

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (25:23, 25:27, 25:11, 25:13)

26 февраля.

Спарта (Нижний Новгород) — Липецк (Липецкая область) — 0:3 (16:25, 22:25, 18:25)

26 февраля.

Тулица (Тульская область) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (15:25, 25:16, 25:21, 18:25, 15:12)

26 февраля.