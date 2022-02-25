Новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье»

Новосибирский «Локомотив» в трех сетах обыграл «Белогорье» в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу.

Команда из Новосибирска занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками в 16 матчах. «Белогорье» идет на восьмой строчке с 25 очками в 16 играх.

В других матчах тура «Югра-Самотлор» победила «Енисей», «Факел» выиграл у «Нефтяника», а АСК проиграл «Динамо-ЛО».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

19-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 17:25, 22:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (23:25, 21:25, 25:23, 16:25)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (23:25, 23:25, 20:25)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:23, 25:19, 29:27)

25 февраля.