«Енисей» покинула доигровщица Фролова

Доигровщица Наталья Фролова покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

? Доигровщица Наталья Фролова покидает «Енисей». В красноярскую команду она пришла перед началом минувшего сезона из «Тулицы» (Тула).

?? Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Наталью и желает дальнейших успехов! pic.twitter.com/pyneAX5W0k — vcenisey (@vcenisey1) May 26, 2020

В красноярскую команду она пришла перед началом минувшего сезона из «Тулицы» (Тула). По ходу своей карьеры волейболистка почти десять лет играла в «Воронеже», который провел три сезона в элитном российском дивизионе. Также в суперлиге выступала за команду «Динамо-Метар» (Челябинск) в 2016/17 годах. В этом сезоне за «Енисей» провела 16 матчей (49 сетов) и набрала 164 очка.