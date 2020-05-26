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«Енисей» покинула доигровщица Фролова

10:17
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Доигровщица Наталья Фролова покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

В красноярскую команду она пришла перед началом минувшего сезона из «Тулицы» (Тула). По ходу своей карьеры волейболистка почти десять лет играла в «Воронеже», который провел три сезона в элитном российском дивизионе. Также в суперлиге выступала за команду «Динамо-Метар» (Челябинск) в 2016/17 годах. В этом сезоне за «Енисей» провела 16 матчей (49 сетов) и набрала 164 очка.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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