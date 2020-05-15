«Енисей» покидают три волейболистки

«Енисей» покидают сразу три волейболистки. Это двукратная чемпионка мира, либеро Светлана Крючкова, центральная блокирующая Наталья Назарова и сербская диагональная Марта Дрпа, сообщает официальный сайт клуба.

В красноярский коллектив Дрпа пришла перед началом минувшего сезона. Это был ее первый опыт выступления в российской команде.

Назарова пришла в «Енисей» в 2018 году и провела в команде два последних сезона. Крючкова в красноярском коллективе играла в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20.