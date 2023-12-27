Новосибирский «Локомотив» разгромил «Енисей» в 13-м туре суперлиги

«Енисей» дома проиграл новосибирскому «Локомотиву» в матче 13-го тура мужской суперлиги.

Игра завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) в пользу «Локо». Команда выиграла девятый матч подряд в чемпионате России и занимает первое место в турнирной таблице.

«Енисей» находится на девятой строчке. У клуба серию из четырех поражений кряду.

В других матчах 13-го тура АСК проиграл «Динамо-ЛО» (0:3), «Югра-Самотлор» уступила «Нове» (2:3), «Шахтер» победил «Факел» (3:0), а «Кузбасс» оказался сильнее «Белогорья» (3:2).

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (16:25, 21:25, 19:25)

АСК (Нижний Новгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (19:25, 20:25, 20:25)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 2:3 (19:25, 25:22, 17:25, 27:25, 10:15)

«Шахтер» (Солигорск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (21:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13)