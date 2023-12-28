Николай Карполь покинул пост главного тренера «Уралочки-НТМК». Тренера заменит его внук

Заслуженный тренер СССР и России Николай Карполь покинул пост главного тренера «Уралочки-НТМК», сообщает Telegram-канал екатеринбургской команды.

На должности главного тренера его заменит внук Михаил Карполь, который в сезоне-2021/22 уже возглавлял основную команду «Уралочки». До этого Карполь-младший руководил молодежной командой екатеринбургского клуба.

85-летний Николай Карполь начал тренерскую карьеру в 1959 году. Он дважды выигрывал Олимпийские игры (1980, 1988), один раз — чемпионат мира (1990), семь раз — чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001).

Также Карполь 11 раз становился с «Уралочкой» чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России.