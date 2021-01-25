«Локомотив» на выезде обыграл краснодарское «Динамо»

«Локомотив» из Калининградской области победил краснодарское «Динамо» (3:1) в матче 20-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Команда набрала 36 очков и занимает четвертое место.

В другом матче дня «Тулица» победила «Заречье-Одинцово» (3:0).

Чемпионат России. Женщины

20-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (22:25, 26:24, 24:26, 21:25)

«Тулица» (Тульская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:14, 25:22, 25:17)

25 января.