«Динамо» и «Зенит» возглавили таблицу чемпионата России по волейболу

Московское «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата России по волейболу обыграл уфимский «Урал» — 3:0. Теперь бело-голубые возглавляют таблицу первенства вместе с петербуржским «Зенитом», который также всухую выиграл у сургутской «Газпром-Югры».

Волейбол

Россия. Мужчины. Суперлига

30 октября.

2-й тур

Урал (Уфа) — Динамо М (Москва) — 0:3 (24:26, 25:27, 20:25)

Кузбасс (Кемерово) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:22, 27:29, 25:19, 25:15)

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)

Локомотив Н (Новосибирск) — НОВА (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:16, 25:16, 25:22)

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (31:29, 25:15, 25:22)

Енисей (Красноярск) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (15:25, 25:23, 23:25, 14:25)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Факел (Новый Уренгой) — 3:2 (25:23, 19:25, 25:20, 18:25, 15:13)