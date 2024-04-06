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Сегодня, 19:25

«Белогорье» и «Факел» вышли в полуфинал плей-офф суперлиги

Руслан Минаев
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«Белогорье» дома победило «Кузбасс» в третьем и решающем матче серии 1/4 финала суперлиги — 3:0.

«Факел» на выезде обыграл «Локомотив» в третьем матче четвертьфинальной серии — 3:2.

«Белогорье» и «Факел» вышли в полуфинал.

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:14, 25:10, 25:13)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (25:15, 22:25, 25:23, 23:25, 12:15)

6 апреля.

ВК Белогорье
ВК Кузбасс
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Факел (Новый Уренгой)
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