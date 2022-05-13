Федоровцева стала звездой в Турции. Как 18-летняя россиянка провела сезон в топ-лиге

У Арины было два больших финал и полуфинал Лиги чемпионов, но стабильности пока не хватает.

Прошлой весной многие болельщики волейбола сильно удивились, узнав о переходе 17-летней Арины Федоровцевой в «Фенербахче». Она только заканчивала школу, лишь год полноценно отыграла в Суперлиге и еще не выступала за сборную — ну зачем ей в эту мясорубку? Турецкий женский чемпионат наряду с итальянским сейчас самый сильный и конкурентный. Можно поплыть психологически, выпасть из состава, не потянуть физически.

Вспомните, сколько отговорок у наших футболистов, когда им предлагают ехать в Европу. Практически никто из зоны комфорта выходить не хочет, теплые и комфортные места с большой зарплатой устраивают подавляющее большинство. Федоровцевой, к слову, в России тоже предлагали очень пухлый контракт. Но она уже загорелась стамбульским топ-клубом.

Два финала

У Арины вообще все идет стремительно. В Суперлиге дебютировала в 15. Сходу настреляла 28 очков. В 2020-м сказала, что мечтает поехать на Олимпийские игры в Токио. На тот момент это звучало крайне амбициозно. Но она, дебютировав в сборной на Лиге наций-2021, не просто закрепилась, а плотно встала в основу. И представить без Федоровцевой команду ни в Токио, ни на последующем чемпионате Европе было уже невозможно. Она была на ключевых ролях.

В «Фенере», вопреки разным прогнозам, дочь олимпийского чемпиона-2004 по академической гребле, также стала железобетонным игроком основного состава. И осталась им до последнего матча. Больше того, Арина — одна из тех, вокруг кого строится команда на будущее. Возможно, в ближайшее время турецкая команда станет европейским лидером.

Пока им является другой клуб из Стамбула — «Вакыфбанк». Который в этом сезоне выиграл клубный чемпионат мира, Суперкубок Турции, Кубок и чемпионат. А 22 мая сыграет финал Лиги чемпионов с «Конельяно».

Однако «Фенербахче» Федоровцевой оказал «Вакыфу» мощное сопротивление. В Кубке проиграл 2:3, уступив 15:17 на тай-брейке. В Лиге чемпионов вообще потребовался дополнительный «золотой сет». А в чемпионате все затянулось на пять матчей. Причем в четвертом, ведя в серии 2:1, «Фенер» своими руками отдал чемпионство. Команда Терзича выиграла две партии и вела 17:13 в третьей, но спустила все преимущество. Потом дерзко стартовала на тай-брейке — 6:2. Но и с такого счета проиграла.

Сама Арина была на заметных ролях, но ключевые матчи проводила нестабильно. В конце сезона главной опцией команды в атаке была 22-летняя кубинка Мелисса Варгас.

Арина Федоровцева. Фото Global Look Press

Терзич, который тренирует Арину в клубе, теперь будет и в сборной

Вместе с тем ждать, что Федоровцева, которая только в январе перешагнула порог совершеннолетия, сходу начнет разрывать топ-лигу, было наивно. Это же большой спорт, а не кино. В этом сезоне она осталась без титулов, зато получила колоссальный опыт. Множество валидольных матчей, постоянное напряжение, давление трибун, игры против топ-соперников — все это колоссальный багаж для будущего. При этом важно, что она постоянно в игре. Да, где-то не получается, иногда ее сажают на замену, но в целом — у нее огромный кредит доверия.

В «Фенербахче» она звезда. О чем говорить, четвертый матч финальной серии чемпионата только в YouTube посмотрели 500 тысяч раз. Ее в Стамбуле знают и любят. В соцсетях у Арины уже под 200 тысяч подписчиков. Подавляющее большинство — из Турции. Для своей команды она важный капитал не только с игровой точки зрения, но и медийной. Что для российских спортсменов довольно редко история.

Можно только порадоваться, что в следующем сезоне Федоровцева будет продолжаться вариться в этом соку, играя не только в мощном турецком чемпионате, но и Лиге чемпионов.

И круто, что работает она в «Фенере» с Зораном Терзичем. Одним из лучших тренеров мира, который приводил Сербию к золоту чемпионата мира, трем победам на Евро и двум олимпийским медалям. Как уже сообщал «СЭ», этот специалист теперь поведет российскую сборную. Во многом его решение связано с Ариной Федоровцевой, вокруг которой можно выстраивать очень амбициозную команду.