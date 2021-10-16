Арина зажгла в игре против действующих чемпионок.

Чемпионат Турции. Женщины

«Вакыфбанк» — «Фенербахче» — 1:3 (31:29, 29:31, 19:25, 14:25)

При счете 30:29 Арина Федоровцева один в один зачехлила нападающую «Вакыфбанка» и принесла своей команде неожиданную победу во втором сете. Это стало ключевым моментом всей игры, потому что «Фенербахче» начал партию катастрофически — 1:7. На тот момент казалось, что шансов у клуба 17-летней российской звездочки просто нет. «Вакыф» — действующий чемпион Турции, финалист последней Лиги чемпионов. Плюс выиграл шесть подряд последних матчей у «Фенера» и повел 1:0 в седьмом. А тут еще 7:1 во второй партии.

Но после сумасшедшего камбэка во втором сете все перевернулось. «Фенербахче» на кураже вынес один из лучших клубов Европы, а Федоровцева стала главной звездой матча, набрав 24 очка (пять эйсов, три блока и 16 — в атаке).

В 17 лет ехать в Европу: оправдается ли риск?

Для Арины дебют в одной из сильнейших лиг мира получается фееричным. Во вторник она впервые сыграла в турецком чемпионате против крепкой команды из Бурсы — и с ходу стала самой результативной в матче. А теперь поучаствовала в большом стамбульском дерби. Да как! Помимо того важнейшего блока были ведь и сумасшедшие атаки, и серии на подачах. На данный момент она первая скрипка лидера чемпионата.

Далеко не все в России считают правильным решение Федоровцевой перейти в «Фенербахче» в столь юном возрасте. В Турции невероятно конкурентная лига, и некоторым специалистам кажется, что 17-летнюю девушку в этой мясорубке могут сломать. Как психологически, так и физически. Вот сыграй она еще сезон-другой в Суперлиге, окрепни — и уже другое дело.

Но сама Арина горела переездом в Стамбул. И, судя по началу сезона, готова брать там быка за рога с самого начала. Правильное ли решение она приняла — покажет время. Но раз уж она сейчас там, нам не остается ничего, кроме как топить за нее изо всех сил.

И надеяться, что юная спортсменка продолжит добавлять. Зоран Терзич, который работает с «Фенером», — один из лучших тренеров мира. Поэтому основания для прогресса Федоровцевой весомые. Ее слабое место сейчас — прием. 23 процента позитива в игре с «Вакыфбанком» лишний раз это подтверждают. Да и в первой партии именно Арина не справилась с подачей при счете 29:30. Другое дело, что потом она с лихвой компенсировала это в атаке. Но если россиянка хочет быть универсалом — а она точно хочет, то прием нужно улучшать. В турецком чемпионате хватает сильных подающих, поэтому недостатка с практикой у нее не будет. И если Федоровцева, которая только летом окончила школу, начнет стабильно качественно принимать, то сразу же перейдет в разряд звезд не российского, а мирового волейбола.

У Гончаровой в сборной будет достойная замена?

Интересно, что в «Фенере» с этого сезона играет еще одна россиянка — 24-летняя диагональная Анна Лазарева. Самый кайф в том, что она именно играет. Не сидит. В 20 лет Аня попала в московское «Динамо» и провела там два сезона, но на площадке появлялась крайне редко, потому что первая скрипка у бело-голубых — Наталия Гончарова.

Были опасения, что и в турецком суперклубе Лазарева будет выходить эпизодически. Но вот уже третий матч она начинает в основе. Причем против «Вакыфа» у нее вначале совершенно не шло, блок соперниц начисто съедал россиянку. Однако Терзич продолжал верить в Анну. И та постепенно разыгралась, выйдя в итоге на крепкие 44% реализации. В итоге она с 19 очками стала второй по результативности в «Фенербахче».

Для сборной это очень хорошие новости. Потому что долгие годы наша команда — гончаровозависимая. Как только у Наталии не идет — менять ее в нападении некем. Если Лазарева отыграет сезон в Турции и Лиге чемпионов как твердый игрок основы, то пройдет шикарную школу. И в преддверии ЧМ 2022 это будет большим подспорьем для конкуренции в российской команде.