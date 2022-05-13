«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Расистский скандал в российском волейболе

Тренер чемпионок страны слишком увлекся борьбой в финальном матче.

Развязка женской волейбольной суперлиги — наверное, лучшее, что было с российским спортом этой весной. Сенсационные поражения фаворитов, безумные камбэки и, конечно, финальная золотая серия из пяти матчей, в которой все решилось на тай-брейке. Казалось, испортить этот праздник спорта невозможно ничем. Однако тут всплыл эпизод с решающего пятого матча, после которого остается осадок.

Лишние эмоции

— Почему опять ловишь эту обезьяну? — это главный тренер «Локо» Андрей Воронков предъявляет блокирующей Валерии Зайцевой во время тайм-аута, что она бросила свою зону и пошла чехлить темнокожую кубинку «Уралочки» Айламу Монтальво.

Свердловский клуб прямо по ходу матча обратился к Воронкову в соцсетях, предложив принести извинения. Что абсолютно логично и правильно. Расизм — это ужасно. И такие слова в прямом эфире стали бы для тренера на Западе приговором.

Но увольнять тренера, который привел Калининград к двум подряд чемпионствам, вряд ли станут. И это действительно было бы чрезмерно. Как и лишать «Локомотив» победы — с таким предложением выступали некоторые болельщики «Уралочки-НТМК».

Право на ошибку

Но публичные извинения и дисциплинарный штраф — обязательный минимум для Воронкова.

Несмотря на то что Андрей Геннадьевич, безусловно, неправ, клеймить до конца жизни его не стоит. Право на ошибку имеет каждый. Тем более его едва ли всерьез можно назвать расистом. Одной из звезд Калининграда была темнокожая кубинка Ана Клегер, а когда он тренировал мужской новосибирский «Локомотив», там отжигал Ореоль Камехо. То есть его «обезьяна» — это сказанная на эмоциях глупость, а не жизненная позиция. Не знаю, легче ли от этого Монтальво. Будем надеяться, она не примет этот эпизод близко к сердцу. Но и Воронкову теперь нужно куда внимательнее следить за своими словами. Потому что повторное подобное нарушение может разрушить его тренерскую карьеру.

«Уралочка» требует извинений от тренера «Локомотива», обозвавшего волейболистку. Фото ЖВК «Локомотив» ЖВК «Локомотив»

Слово за дисциплинарной комиссией

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отреагировала на произошедшее крайне оперативно.

— В настоящий момент мы ждём позиции со стороны клубов, спортсменов и тренера, — сообщил генеральный секретарь федерации Александр Яременко. — Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время.

Что ж, и мы тоже ждем реакции клубов. Хочется верить, команды придут к взаимопониманию и примирению. От такого шикарного финала должно остаться приятное послевкусие, а не горький осадок.