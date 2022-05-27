Попавшуюся во время Олимпиады волейболистку дисквалифицировали. Теперь она мечтает стать депутатом

33-летняя диагональная сборной Бразилии Тандара получила четыре года дисквалификации за запрещенный препарат остарин.

Скандал с Тандарой на Играх в Токио был громким и особенно болезненным для России. Потому что в четвертьфинале олимпийского турнира бразильянки как раз обыграли нашу команду — 3:1, а та самая Тандара начала матч в стартовом составе. Сразу после этой игры и стало известно, что в организме Тандары был найден запрещенный препарат.

Злополучную пробу диагональная сдала еще 7 июля, почти за месяц до старта Игр. Но ее результаты пришли прямо перед олимпийским полуфиналом. Тандару немедленно отправили домой, и уже без нее бразильянки в полуфинале обыграли кореянок. Самое интересное, что о дисквалификации всей бразильской команды речи не шло. По правилам в отношении командных видов спорта это невозможно.

Так что в Токио, несмотря на допинговые проблемы, была церемония награждения, бразильянки спокойно получили свое серебро. Формально стала призером Игр и Тандара. Правда, ей теперь придется олимпийскую награду вернуть.

Может ли дисквалифицированный стать депутатом?

Тандара получила за остарин максимально жесткое наказание — четыре года. Срок дисквалификации будут считать с 5 августа 2021-го — ее последнего сыгранного матча на олимпийском турнире. Но даже так к моменту возвращения на площадку Тандаре будет уже 37. Видимо, на дальнейшую карьеру у нее уже другие планы.

Олимпийская чемпионка 2012 года объявила, что будет баллотироваться в федеральные депутаты. Если ее все-таки выберут, у ВАДА будут все основания задуматься о происходящем в Бразилии. Избрание в орган государственной власти спортсмена, который только что был дисквалифицирован за допинг, плохо сочетается с принципом нулевой толерантности к запрещенке.

Тандара. Фото Global Look Press

Впрочем, Тандара, конечно, все отрицает.

— Я никогда не говорила об этом допинговом деле, потому что была полна решимости доказать свою невиновность, — написала она в соцсетях. — И это до сих пор так. Меня осуждают за то, чего я не делала, и Бог это знает. Я горжусь своей карьерой. Моя жизнь — волейбол, и любой, кто меня знает, понимает, что я не сделала бы ничего, что могло разрушить мою карьеру, которую я так долго строила. Я не согласна с решением. Я буду бороться, чтобы доказать свою невиновность. Чувство несправедливости огорчает, но с помощью всех вас я преодолею этот момент.

Тандара попалась на препарате, за который Поветкин заплатил 250 тысяч долларов

Вообще, повод сомневаться в объективности теста у Тандары есть. Остарин — один из самых спорных препаратов, нередко содержащихся в различных биодобавках. Если спортсмену удается доказать, что в составе примесь препарата не была указана, возможно даже полное оправдание. Его, например, добилась российская легкоатлетка Екатерина Высоцкая, которая употребляла разрешенную биодобавку экдистерон.

На этом же препарате попадались и другие российские спортсмены — биатлонистка Светлана Слепцова и боксер Александр Поветкин. Слепцова получила максимальный срок дисквалификации, а Поветкин отделался всего годом и штрафом в размере 250 тысяч долларов. Боксер воспринял это как победу, так как концентрация препарата в его организме была минимальной.

Тандара также говорила, что употребляла экдистерон. Однако убедительно доказать свою версию, подкрепив ее упаковками препарата, чеками и так далее, очевидно, не сумела. Теперь она говорит, что будет дальше бороться за свою невиновность. Теоретически есть возможность обратиться в спортивный арбитраж в Лозанне (CAS). Но вероятность положительного исхода там минимальна.