Волейболисту Юдину в Польше грозит тюремный срок на 8 лет

Российский волейболист Игорь Юдин может получить тюремное заключение сроком на 8 лет, сообщает Sportowe Fakty. Его обвиняют в ДТП со смертельным исходом.

В июне 2018 года в Торуни Юдин сбил велосипедиста. Причиной аварии стало то, что волейболист превысил скорость. В то же время, велосипедист на перекрестке проехал на красный свет.

Юдин свою вину не признал. По словам спортсмена, он не может вспомнить скорость, с которой ехал в тот момент. Суд может приговорит его на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Юдин с 2004 по 2013 год выступал за Австралию, после чего сменил гражданство на российское. В России он играл за "Кузбасс", краснодарское "Динамо" и казанский "Зенит". Сейчас выступает в составе итальянской "Пяченцы".