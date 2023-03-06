Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 16:22

Волейболист Заболотников: «Верю, что Олимпиада пройдет в компании сборной России»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Блокирующий «Белогорья» Георгий Заболотников рассказал о своей главной мечте.

«Конечно, самая большая цель, даже мечта — сыграть на Олимпиаде. Помню, в 11-12 лет, когда я только начал заниматься волейболом, все говорили, что хотят стать олимпийскими чемпионами. Пока это самая далекая, самая большая мечта. Будучи основным блоком в «Белогорье», становится ли мечта ближе? Думаю, да! Тем более я верю, надеюсь, что Олимпиада пройдет в компании сборной России...» — приводит «Чемпионат» слова Заболотникова.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5021825-volejbolist-zabolotnikov-veryu-nadeyus-chto-rossiya-budet-na-olimpiade-v-parizhe.html
2
0
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Волейбол vs футбол
Чудеса произношения от диктора
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Обмочаева и Кошелева - в символической сборной Кубка мира
Яна Щербань: "Главное победить завтра"
Билет на волейбол - за 11 000 рублей
Зоран Терзич: "Любим играть против России"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геннадий Шипулин поддержал предложение Ирины Винер о создании альтернативы Олимпийским играм
Новости
RSS RSS
Все новости