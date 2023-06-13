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Сегодня, 15:44

Воронков возглавил волейбольный клуб «Урал»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Валерий Багметов заявил, что тренер Андрей Воронков возглавил уфимский клуб.

«Андрей Воронков стал главным тренером «Урала». Он будет работать в следующем сезоне. Таких тренеров, как Андрей Геннадьевич, в России не так много. Стоит задача выйти в плей-офф. Хоть Андрей Геннадьевич и не тренировал год, но, надеемся, что он не выпадал из обоймы», — приводит слова Багметова ТАСС.

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский «Локомотива», на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво. В мае ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17994333
Волейбол
Андрей Воронков
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