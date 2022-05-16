В Федерации волейбола России рассказали о причинах ухода подвергшейся расистскому оскорблению Монтальво

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с уходом кубинской волейболистки «Уралочки» Аиламы Сесе Монталво.

«По правилам иностранный спортсмен принимает участие в нашем чемпионате по трансферу FIVB, который больше, чем на один сезон не выдается. Он автоматически заканчивается 15 мая каждого года. Если спортсмен возвращается в будущем сезоне в тот же клуб, все равно должен быть оформлен новый трансфер на один сезон», — сказал Яременко «СЭ».

Ранее директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огниенко сообщила, что кубинская волейболистка Аилама Сесе Монталво покинет клуб.

Монталво выступала за команду с 2019 года, в сезоне-2021/22 спортсменка стала серебряным призером чемпионата России.