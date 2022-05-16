Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала уход кубинской волейболистки Айламы Монтальво из «Уралочки».

«Допускаю, что этот случай — не основная причина для ухода из клуба волейболистки, но вся ситуация могла спровоцировать некую возможность. Есть какие-то контрактные моменты, которые позволят ей в этой ситуации с юридической точки зрения быть защищенной. Мы обсуждали все это, тренеру не следовало публично такое делать, нужно было анализировать и понимать, что камеры вокруг стоят, люди все слышат. Даже если кажется, что это быстрый путь донести информацию, что нужно делать по отношению к соперникам, это не значит, что такие прозвища можно давать. Уверена, что каждый понимает — это не расизм. Тренер находился в этот момент в публичном пространстве, и, конечно, так делать не нужно было. А спортсменка, конечно, уже отреагировала и думаю, что этот скандал — не основная ее причина ухода», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В решающем матче финальной серии плей-офф чемпионата России «Уралочка» — «Локомотив» тренер железнодорожниц Андрей Воронков во время тайм-аута оскорбил Монталво. Специалист сказал одной из волейболисток своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво — единственная темнокожая спортсменка в составе обоих клубов-финалистов чемпионата России.

Об уходе из клуба волейболистка объявила в социальных сетях.