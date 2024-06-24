Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 19:05

Тренер московского «Динамо» Брянский отреагировал на возвращение Алекно в российский чемпионат

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский отреагировал на возвращение в суперлигу тренера Владимира Алекно, который возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга.

— Главной новостью межсезонья в мужском волейболе стало назначение Владимира Алекно главным тренером питерского «Зенита». Как вы как тренер команды-конкурента восприняли это?

— Это внутренние дела «Зенита» из Санкт-Петербурга. Если говорить про мое личное мнение, то я только рад, что в нашем чемпионате будут опытные и сильные тренеры. Чем выше конкуренция, тем интереснее турнир.

— Довольны ли вы селекционной работой «Динамо» в межсезонье?

— Мы проделали хорошую селекционную работу. Менеджмент клуба совместно с тренерским штабом уделил этому много внимания. Думаю, что будут позитивные изменения в команде.

— У одного из новичков, Фаннура Каюмова, день рождения с вами в один день. Совпадение?

— Сам об этом случайно узнал. Это точно не было критерием при выборе игрока. (Смеется.) Да, просто совпадение, — сказал Брянский «СЭ».

«Зенит» объявил о назначении Алекно в начале мая. 57-летний специалист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на два года.

Полностью интервью Константина Брянского читайте на сайте «СЭ».

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Владимир Алекно
0
Читайте также
Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже
Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брянский считает, что сборная России по волейболу была бы фаворитом Олимпиады

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости