Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 10:15

«Динамо» объявило о продлении контракта с Гончаровой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» в своем Telegram-канале объявило о продлении контракта с капитаном команды Наталией Гончаровой.

Новое соглашение рассчитано на один год. 35-летняя диагональная проведет 19-й сезон в системе бело-голубых и 17-й — в составе основной команды «Динамо».

Гончарова является чемпионкой мира (Япония-2010) и двукратной чемпионкой Европы (Германия/Швейцария-2013, Нидерланды/Бельгия-2015). В составе «Динамо» Гончарова по шесть раз выиграла национальный чемпионат и Кубок, а также стала серебряным призером Лиги чемпионов.

Гончарова четырежды признавалась лучшей волейболисткой внутреннего первенства.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
Наталия Гончарова
0
Читайте также
Гол 16-летнего Ямаля помог Испании выйти в финал Евро-2024
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Москве пройдет Кубок Первого канала по волейболу

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости