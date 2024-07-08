В Москве пройдет Кубок Первого канала по волейболу
В Москве 17-18 августа состоится Кубок Первого канала по волейболу.
Мероприятие пройдет в в универсальном-спортивном зале «Дружба». Призовой фонд составит 20 миллионов рублей.
В мужской части турнира сойдутся команды главного тренера «Зенита» Владимира Алекно и наставника сборной России Константина Брянского.
Женские команды возглавят Николай Карполь и Зоран Терзич (сборная России).
Тренеры 16 августа проведут драфт игроков и сформируют составы своих команд. Ожидается, что в матчах примут участие все ведущие российские волейболисты.
Расписание Кубка Первого канала по волейболу:
17 августа 15.30 — Волейбол. Мужчины
Команда Владимира Алекно — Команда Константина Брянского
18 августа 15.30 — Волейбол. Женщины
Команда Николая Карполя — Команда Зорана Терзича