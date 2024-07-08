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Сегодня, 14:38

В Москве пройдет Кубок Первого канала по волейболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Москве 17-18 августа состоится Кубок Первого канала по волейболу.

Мероприятие пройдет в в универсальном-спортивном зале «Дружба». Призовой фонд составит 20 миллионов рублей.

В мужской части турнира сойдутся команды главного тренера «Зенита» Владимира Алекно и наставника сборной России Константина Брянского.

Женские команды возглавят Николай Карполь и Зоран Терзич (сборная России).

Тренеры 16 августа проведут драфт игроков и сформируют составы своих команд. Ожидается, что в матчах примут участие все ведущие российские волейболисты.

Расписание Кубка Первого канала по волейболу:

17 августа 15.30 — Волейбол. Мужчины

Команда Владимира Алекно — Команда Константина Брянского

18 августа 15.30 — Волейбол. Женщины

Команда Николая Карполя — Команда Зорана Терзича

Волейбол
Владимир Алекно
Зоран Терзич
Николай Карполь
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