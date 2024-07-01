Мужская сборная Франции во второй раз подряд выиграла Лигу наций
Мужская сборная Франции победила Японию в финале Лиги наций-2024 со счетом 3-1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:23).
Французы выиграли турнир во второй раз подряд — до этого они становились обладателями трофея в 2022 году.
Сборная Франции догнала по числу титулов Россию, которая также дважды выигрывала Лигу наций, что является рекордным показателем турнира.
Бронзовым призером Лиги наций-2024 стала Польша, которая обыграла в матче за третье место Словению со счетом 3-0 (26:24, 25:16, 25:17).
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