Мужская сборная Франции во второй раз подряд выиграла Лигу наций

Мужская сборная Франции победила Японию в финале Лиги наций-2024 со счетом 3-1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:23).

Французы выиграли турнир во второй раз подряд — до этого они становились обладателями трофея в 2022 году.

Сборная Франции догнала по числу титулов Россию, которая также дважды выигрывала Лигу наций, что является рекордным показателем турнира.

Бронзовым призером Лиги наций-2024 стала Польша, которая обыграла в матче за третье место Словению со счетом 3-0 (26:24, 25:16, 25:17).