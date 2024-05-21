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Сегодня, 09:40

Российская волейболистка Лазарева рассказала, что ее поразило больше всего в Китае

Руслан Минаев
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Анна Лазарева.
Фото Никита Успенский

Волейболистка Анна Лазарева рассказала, чем ей запомнилась жизнь в Китае. 27-летняя россиянка выступала в составе «Бэйцзин Байк Мотор».

«Меня поразило, что многие таксисты отращивают ноготь на мизинце. Да практически все! Стало интересно, что это такое — залезла в интернет. Оказывается, это означает, что ты типа голубых кровей — не делаешь никакой грязной работы и можешь позволить себе отрастить ноготь. Причем были такие ребята, которым хотелось сказать: «Ну вот ты-то точно не голубых кровей. Отрежь!» — цитирует спортсменку Sports.ru.

После «Бэйцзин Байк Мотор» волейболистка подписала контракт с американским клубом «Атланта Вайб».

Лазарева выступает на позиции диагональной нападающей и является трехкратной чемпионкой России в составе «Динамо».

Источник: Sports.ru
Волейбол
Анна Лазарева
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