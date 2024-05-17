Волейболистку «Динамо» Гончарову дисквалифицировали на полгода условно за оскорбительные жесты

Волейболистка московского «Динамо» Наталия Гончарова дисквалифицирована на шесть месяцев условно за демонстрацию оскорбительных жестов, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Также спортсменка отстранена от одной игры чемпионата России в следующем сезоне.

Дисквалификация Гончаровой отсчитывается с момента даты вынесения решения. Также отмечается, что в случае повторного нарушения за время действия условной дисквалификации решение об отстранении станет безусловным, а к шести месяцам добавится новый срок.

14 апреля после матча с калининградским «Локомотивом» в рамках полуфинала чемпионата России спортсменка показала в сторону команды соперника средний палец. «Локомотив» выиграл серию у московского клуба со счетом 3-2 и вышел в финал плей-офф женской суперлиги, в котором встретится с казанским «Динамо».