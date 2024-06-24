Брянский: «Готовы вернуться на международные соревнования в любой момент»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский рассказал «СЭ» о том, как могла бы выступить наша сборная на проходящей в эти дни Лиге наций.

— Следите ли в отпуске за Лигой наций?

— Удалось посмотреть несколько матчей. Конечно, интереснее смотреть принципиальные встречи. Понимаешь, что сейчас команды готовятся к Олимпиаде. Поэтому, например, США выступали не в сильнейшем составе. Польша много играла разными волейболистами, старалась посмотреть всех. Лидеры ожидаемые. Может быть, немножко удивила Словения. Но это скорее на фоне неудачи Италии. Тем не менее Словения — это крепкий коллектив, который в последние годы находится в топ-5 в Европе. Но это был предварительный раунд. Сейчас начнется самое интересное. Все команды, которые вышли, в принципе равные, и каждая может удивить. Считаю, что Франция не на своем месте, Бразилия может показать себя, у Японии хорошая команда. На решающем этапе постараюсь посмотреть максимальное количество игр.

— Вы как тренер сборной можете представить, каким было выступление России в текущей Лиге нации? На что могли бы рассчитывать и кто был бы нашим главным соперником?

— Думаю, что главными соперниками выглядели бы Польша и Италия. Не называю Словению, потому что, при всем уважении, у них есть определенные слабости. Отчасти конкурентом могла бы быть Франция, но она сейчас испытывает определенные проблемы. У нас крепкие и мощные ребята. Могу вам сказать, что мы могли бы претендовать на самый верх таблицы.

— У вас как у тренера клуба и сборной отпуск получился бы короче, если бы вы работали только в клубе или только в сборной?

— Конечно. Его практически нет. На данном этапе в связи с тем, что у нас нет международных соревнований, могу себе позволить пару свободных недель. Но если предположить, что сейчас была бы Лига наций и мы бы участвовали, то было бы не до отпуска. Поэтому занятость в сборной и клубе круглогодичная для тренера. Да и для многих игроков. Волейболистам после сезона дают время отдохнуть, что естественно, так как они несут больше физическую нагрузку на свой организм. Поэтому в Лиге наций мы сейчас не видим многих игроков, которых привыкли видеть на площадке. А тренерский штаб работать не перестает. Даже сейчас я смотрю в Лиге наций какие-то игры выборочно, а нашим статистикам в сборной нужно анализировать практически все матчи. База продолжает собираться. Мы готовы вернуться на международные соревнования в любой момент, — сказал Брянский «СЭ».

Лига наций проходит с 21 мая по 30 июня 2024 года.

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