Спиридонов ждет провокаций от поляков во время матча России на чемпионате Европы

Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России по волейболу в четвертьфинале чемпионата Европы против Польши.

«Не знаю, какие шансы, мяч круглый. Думаю, провокаций со стороны поляков будет много. Игра должна быть интересной. Мы играем без основных диагональных после Олимпиады, немного потеряли своих лидеров. Поляки играют своим оптимальным составом, у себя дома и при полных трибунах. Легкой прогулкой это точно не назовешь», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Спиридонов считает, что матч сборной России против Украины не является показательным для нашей сборной.

«Я не считаю, что Украина является флагманом мирового волейбола. Думаю, мы справились в матче. Мы вообще должны были выиграть 3:0 эту Украину», — добавил Спиридонов «СЭ».

В четвертьфинале Россия сыграет с командой Польши, которая ранее в трех сетах победила Финляндию. Матч 1/4 финала должен состояться 14 сентября.