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Тетюхин — о рейтинге российского волейбола: «Футбол очень популярен. Будем стремиться подняться туда же»

16:50
Сергей Тетюхин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Тетюхин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал об интересе к виду спорта в нашей стране.

— В стране уже идет хорошая волейбольная волна. У нас точно нет нехватки любви и внимания со стороны поклонников волейбола. Главное, чтобы снова не вмешалась эта зараза, которая появилась в 2020 году. В остальном на чемпионате мира-2022 все должно быть очень хорошо. В этом не сомневается вообще никто.

Уже сейчас очень много говорится про предстоящий чемпионат мира. Запланирован ряд мероприятий. Тот же тур трофея по городам, который примут этот большой волейбольный праздник. Нет сомнений, что наш оргкомитет сделает все на самом высоком уровне и получится все очень круто.

— С футболом по рейтингам зарубиться получится?

— Мы постараемся. Футбол у нас, конечно, очень популярен. Но будем стремиться подняться туда же, — сказал Тетюхин.

Чемпионат Европы-2021 по волейболу пройдет с 1 по 19 сентября. Турнир состоится в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Соперниками сборной России будут команды Финляндии, Нидерландов, Турции, Испании и Македонии.

Полностью интервью с Сергеем Тетюхиным читайте на сайте «СЭ»

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Владимир Иванов все материалы автора

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