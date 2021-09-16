Станиславов — о ЧМ по волейболу в России: «Отказались от Fan ID — у нас не агрессивные болельщики»
Генеральный директор оргкомитета ЧМ по волейболу 2022 года Роман Станиславов рассказал, будет ли в турнире использоваться опыт проведения ЧМ по футболу 2018 года по части введения Fan ID.
«Нет, от Fan ID мы отказались. У нас более интеллигентные болельщики, не такие агрессивные. Поэтому у нас стандартные формы сбора информации и персональных данных по каждому зрителю. Естественно, будем помогать иностранным болельщикам с получением виз и въездом в страну. Это будут отдельные списки лиц от каждой федерации, которые поддержат свои команды», — цитируют Станиславова «Известия».
Россия проведет 20-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1222202/aleksei-fomin/otkazalis-ot-fan-id-u-nas-ne-agressivnye-bolelshchiki
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