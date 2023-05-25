Кубок столетия российского волейбола состоится в сентябре

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что Кубок столетия российского волейбола пройдет в сентябре.

«Кубок столетия российского волейбола пройдет в сентябре среди мужских и женских клубов. Призовой фонд турнира будет утвержден 1 июня», — приводит ТАСС слова Яременко.

В турнире примут участие по восемь лучших мужских и женских команд по итогам чемпионата России прошедшего сезона.

Днем рождения волейбола в России считается 28 июля 1923 года.