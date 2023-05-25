Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Игры
Главная
Волейбол

Сегодня, 15:26

Кубок столетия российского волейбола состоится в сентябре

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что Кубок столетия российского волейбола пройдет в сентябре.

«Кубок столетия российского волейбола пройдет в сентябре среди мужских и женских клубов. Призовой фонд турнира будет утвержден 1 июня», — приводит ТАСС слова Яременко.

В турнире примут участие по восемь лучших мужских и женских команд по итогам чемпионата России прошедшего сезона.

Днем рождения волейбола в России считается 28 июля 1923 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17841465
Волейбол
0
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Волейбол vs футбол
Чудеса произношения от диктора
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Обмочаева и Кошелева - в символической сборной Кубка мира
Яна Щербань: "Главное победить завтра"
Билет на волейбол - за 11 000 рублей
Зоран Терзич: "Любим играть против России"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский волейболист Андерсон продолжит выступать за петербургский «Зенит»

Солигорский «Шахтер» может стать участником чемпионата России по волейболу
Новости
RSS RSS
Все новости