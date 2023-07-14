Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Игры
Главная
Волейбол

Сегодня, 16:13

Волейболист Ильиных не планирует работать тренером после дисквалификации

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский волейболист Дмитрий Ильиных ответил на вопрос, чем планирует заниматься после окончания дисквалификации за допинг.

«Пока не знаю, чем займусь. В тренерский штаб не звали, не думаю о возвращении. Посмотрим», — приводит ТАСС слова Ильиных.

В феврале сообщалось, что волейболиста дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года. Он является олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/18275627
Волейбол
0
Читайте также
«Вашингтон» никогда не был приоритетом для Мичкова на драфте. Почему это не должно удивлять и шокировать
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Волейбол vs футбол
Чудеса произношения от диктора
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Обмочаева и Кошелева - в символической сборной Кубка мира
Яна Щербань: "Главное победить завтра"
Билет на волейбол - за 11 000 рублей
Зоран Терзич: "Любим играть против России"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отбывший дисквалификацию волейболист Мороз планирует выступать на Ближнем Востоке
Новости
RSS RSS
Все новости