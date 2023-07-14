Волейболист Ильиных не планирует работать тренером после дисквалификации
Российский волейболист Дмитрий Ильиных ответил на вопрос, чем планирует заниматься после окончания дисквалификации за допинг.
«Пока не знаю, чем займусь. В тренерский штаб не звали, не думаю о возвращении. Посмотрим», — приводит ТАСС слова Ильиных.
В феврале сообщалось, что волейболиста дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.
Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года. Он является олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.
Источник: https://tass.ru/sport/18275627
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