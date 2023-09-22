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Олимпийская чемпионка по волейболу Валевска скончалась в возрасте 43 лет

Руслан Минаев
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Бывшая волейболистка «Заречье-Одинцово» и сборной Бразилии Валевска скончалась в возрасте 43 лет, сообщает Itatiaia. Причины смерти не уточняются.

Валевска является олимпийской чемпионкой Пекина-2008, на Олимпиаде в Сиднее-2000 в составе сборной Бразилии она выиграла бронзовую медаль.

С 2008 по 2011 год она выступала в составе российского клуба «Заречье-Одинцово» и становилась победительницей национального чемпионата в сезоне 2009/10.

Волейбол
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