Кабмин России выделил 350 миллионов рублей на развитие и популяризацию волейбола

Правительство РФ выделило 350 миллионов рублей на развитие и популяризацию российского волейбола, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

По данным источника, средства будут направлены на проведение спортивных мероприй, посвященных 100-летию отечественного волейбола.

«Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола правительству поручил президент России», — говорится в заявлении.

28 июля 1923 года в Москве на Мясницкой улице прошел первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.