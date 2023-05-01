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Сегодня, 10:45

Гамова: «Для меня манера поведения Карполя не была шокирующей. Ты просто привыкаешь к этому крику»

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала о заслуженном тренере СССР Николае Карполе.

«У меня после моей тети еще была тренер Любовь Владимировна Сухова, которая тоже достаточно эмоциональна и громка на площадке, поэтому манера поведения Николая Васильевича для меня не была шокирующей. А потом ты просто привыкаешь к этому звуку, к этому крику и уже не воспринимаешь его как просто крик. А воспринимаешь лишь ту информацию, которую тебе пытаются донести. Он был собой. А мы делали свое дело. Я всегда, при любой удобной возможности желаю Николаю Васильевичу здоровья и долгих лет жизни. Я считаю, что это самое главное, особенно когда у человека такая большая, долгая, насыщенная и прекрасная жизнь за спиной», — приводит «КП Спорт» слова Гамовой.

Сегодня, 1 мая, Карполю исполняется 85 лет. Он является самым титулованным волейбольным тренером мира и самым титулованным тренером России по игровым видам спорта. Под руководством Карполя сборная России становилась серебряным призером Олимпийских игр, бронзовым призером чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://www.kp.ru/sports/others/ekaterina-gamova-my-prosto-privykli-k-kriku-karpolya/
Екатерина Гамова
Николай Карполь
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