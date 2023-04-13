Волейболистка «Новары» погибла, выпав из окна гостиничного номера
Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума погибла в результате падения из окна, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, 18-летняя спортсменка выпала из окна своего гостиничного номера в Турции. Итума погибла на месте. Обстоятельства инцидента выясняются.
12 апреля «Новара» в Стамбуле со счетом 0-3 проиграла «Эджзаджибаши» и не смогла выйти в финал женской Лиги чемпионов.
Итума выиграла молодежный чемпионат Европы в составе сборной Италии.
Новости