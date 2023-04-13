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Волейболистка «Новары» погибла, выпав из окна гостиничного номера

Виктория Кравченко
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Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума.
Джулия Итума.
Фото Global Look Press

Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума погибла в результате падения из окна, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 18-летняя спортсменка выпала из окна своего гостиничного номера в Турции. Итума погибла на месте. Обстоятельства инцидента выясняются.

12 апреля «Новара» в Стамбуле со счетом 0-3 проиграла «Эджзаджибаши» и не смогла выйти в финал женской Лиги чемпионов.

Итума выиграла молодежный чемпионат Европы в составе сборной Италии.

ФК Новара
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